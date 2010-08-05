Янукович терміново скликав РНБО в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ терміново скликав на четвер, 5 серпня, у Криму позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони з питання вжиття заходів протидії можливим пожежам у зв’язку із складними погодними умовами, повідомила прес-служба глави держави.

ЯНУКОВИЧ скасував усі заплановані на поточний тиждень у своєму робочому графіку заходи і перервав відпустку.

Президент також ухвалив рішення викликати з відпусток керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних державних адміністрацій.

Засідання РНБО розпочнеться о 14.30.

ЯНУКОВИЧ за результатами засідання планує ухвалити низку організаційних рішень, які покликані забезпечити локалізацію можливих кризових явищ.