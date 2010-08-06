ЄС має намір сприяти розвитку туризму в Криму

Європейський Союз має намір реалізувати програми зі сприяння розвитку туризму в Криму і соціальної інфраструктури в найменш благополучних населених пунктах регіону, заявив голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

«Крим для нас вже є пілотним проектом на додаток до програми «Східне партнерство», хоча в Брюсселі ще обговорюється, як саме реалізовуватиметься ця програма в Криму. Крим - це єдиний регіон України, який відповідає ряду критеріїв Євросоюзу, це місце, де регіональний підхід до розвитку можна успішно застосувати і одержати позитивний результат. Раніше ми працювали в Криму за окремими напрямами, і продовжуватимемо реалізовувати ці проекти, але тепер ми зможемо почати складати ці шматочки мозаїки воєдино і працювати системно», - сказав дипломат на зустрічі з головою Радміну Василєм ДЖАРТИ 5 серпня.

ТЕЙШЕЙРА повідомив про намір організувати найближчим часом візит до Криму групи послів країн ЄС для залучення інвестицій з Євросоюзу.

ДЖАРТИ зі свого боку запропонував структурам Європейського Союзу брати участь у розробці стратегії розвитку Криму до 2020 року.

Нагадаємо, ТЕЙШЕЙРА 19 травня наголошував на невідповідності співвідношення якості послуг і вартості відпочинку в Криму і висловлював сподівання, що ЄС зможе показати регіону «належний рівень стандартів».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 3 серпня заявив про бажання Євросоюзу і Росії брати участь у розвитку Криму.