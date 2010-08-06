Міліція спалила 25 тисяч кущів коноплі на $10 мільйонів у Криму

Співробітники міліції виявили і знищили близько 25 тисяч кущів дикорослої коноплі в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Коноплю знайшли 4 серпня в ході загальнокримської операції "Мак-2010" поблизу села Константинівка.

Вона росла на полі площею близько 2 гектарів

За урожай можна було отримати 80 мільйонів гривень.

Міліція склала адміністративний протокол на землекористувача за неприйняття заходів по знищенню незаконних посівів. До нього будуть застосовані штрафні санкції.

Зібрану коноплю знищили шляхом спалювання, поле переорали.

Того ж дня правоохоронці виявили близько 400 тисяч кущів дикорослої коноплі на площі 40 гектарів в Сакськом районі Криму, поблизу села Сизівка.

Вартість урожаю з одного куща складає десь 100 гривень.

Поле розділене між власниками, вони мають держакти на землю. Деякі власники землі приймали заходи для знищення посівів. Ряд власників - ні. Їх особи встановлює міліція.

Посіви знайшли в селі вдруге. У 2009 році співробітники міліції і бійці внутрішніх військ вирвали коноплю і спалили.

Мешканці села обіцяють прибрати незакононні посіви. Крім того, будуть задіяні органи місцевого самоврядування. Чиновники допоможуть технікою, транспортом і паливом.