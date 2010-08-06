Губернатор Севастополя просить на 2-3 тижні забути про піротехніку

Голова севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ підписав розпорядження про заборону відвідувати ліси цивільному населенню і особистому автотранспорту у пожежонебезпечний період.

«Я прошу вас з розумінням поставитися до мого розпорядження. Ми перенесли на невизначений час початок мисливського сезону за розпорядженням Кабінету міністрів України. На жаль, практика показала, що іншого шляху врятувати наші ліси, а часом і цілі населені пункти, в усіх нас просто немає... Нинішнє літо видалося особливо спекотним, температура наближається до 40 градусів, давно не було опадів», - йдеться в зверненні САРАТОВА до севастопольців.

Губернатор також звернувся до підприємців, які займаються реалізацією піротехнічних виробів, з проханням на 2-3 тижні припинити продаж.