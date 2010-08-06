Через цигарку згоріло 1,3 га соснового лісу та чагарників

0,3 гектари соснового лісу і 10 тисяч квадратних метрів трави і чагарників згоріли в четвер вздовж автотраси Севастополь-Сімферополь, за попередніми даними, через цигарку, кинуту з автомобіля, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

У гасінні пожежи поблизу села Верхньосадове було задіяно 9 пожежних машин та близько 70 чоловік - працівників МНС, лісомисливського господарства, пожежної команди Чорноморського флоту Росії.

Пожежу загасили за дві години.

Нагадаємо, що свідками події стали журналісти, що поверталися з Фороса до Сімферополя з екстреного засідання Ради національної безпеки та оборони, присвяченного виробленню заходів щодо протидії пожежам.

Гасіння ускладнювалося гористою місцевістю і вітром.