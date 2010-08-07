КаZантип відкрився в Криму (фото)

Музичний проект "КаZантип" офіційно відкрився в ніч на суботу на західному побережжі Криму, в селі Поповка неподалік від Євпаторії. Він проводиться вже у вісімнадцятий раз.

Вартість візи, що надає необмежений доступ на територію "Республіки Z" упродовж всього періоду її проведення нинішнього року, в день відкриття коштувала 1600 грн., одноразовий вхід - 800 грн. Зроблена за правилами "КаZантипа" жовта валіза дає право безплатного входу.

Цього року "Республіка Z" - "санаторій", а її відвідувачі - "пацієнти". Їх "лікують" музикою.

"Великий народ", як себе називають завсідники "КаZантипа", в ніч відкриття танцював під музику відомих ді-джеїв.

Небо над Поповкою осяяв феєрверк.

Z-18 триватиме кілька тижнів. Будуть організовані численні конкурси, запливи на гумових виробах, бал принцес.

"КаZантип" з початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанзатів віндсерфінгу, які також веселилися під сучасну музику.

На початку 2000-х років "КаZантип" переїхав на захід Криму, до Поповки.

"Республіки Z" - це пляжна територія біля моря, на ній, зокрема, розташовані танцполи і бари.

Нинішнього року в останній тиждень липня в Поповці вперше відбувалися міжнародні змагання з екстремальних видів спорту Z-Games.