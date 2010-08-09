Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року, говориться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

“Додаткове підвищення цін на 50% для населення заплановане на 1 квітня 2011 року”, - говориться в документі.

При цьому зазначається, що передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго раз на півроку, доки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.

Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населенню.

За даними міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25%.

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.