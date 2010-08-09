Туристів просять не використовувати піротехніку в Криму

Кримське управління МНС закликає туристів і жителів регіону утриматися від використання піротехніки у зв`язку з надзвичайно високою пожежною небезпекою, повідомила прес-служба управління.

Бійці МНС попередили «всіх керівників барів і ресторанів, яких у Криму налічується понад 500», про заборону використання піротехніки в пожежонебезпечний період.

Співробітники держпожежнагляду проводять рейди для виявлення громадян, які використовують піротехнічну продукцію в місцях підвищеної пожежонебезпеки. За порушення їм загрожує штраф.