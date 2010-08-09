У Росії затримали учасника кримської банди "Сейлем"

Кримські та російські співробітники правоохоронних органів затримали в Ростові-на-Дону (РФ) активного учасника організованого злочинного угруповання «Сейлем», який 16 років перебував у розшуку після замаху на гендиректора великого ялтинського підприємства, повідомила прес-служба міліції Криму.

Чоловік входив у бригаду «сейлемських» кілерів.

Вбивство вони вирішили здійснити на трасі Ялта-Севастополь, біля повороту на селище Гаспра.

«Заздалегідь заховали поряд у лісопосадці автомати Калашникова. У призначений день прибули до ораного місця на двох «Жигулях». Коли повз проїздив мікроавтобус «Тойота» з гендиректором, його водієм і ще одним пасажиром - жінкою, кілери, які вискочили із засідки, відкрили вогонь і перетворили автобус на решето. У повній впевненості, що всі, хто був у «Тойоті», мертві, злочинці зникли з місця події. Всі три пасажири мікроавтобуса, хоча й дістали тяжкі поранення, однак вижили», - говориться в прес-релізі.

Міліція вийшла на слід учасників нападу. Трьох затримали відразу, двом вдалося втекти.

Перший час утікач переховувався в Підмосков`ї, потім перебрався до Ростова-на-Дону, зайнявся бізнесом, перевіз туди дружину з сином.

Затриманому 42 роки.

В 1990-х роках ряд організованих злочинних угруповань, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели перерозподіл сфер впливу на кримському півострові.