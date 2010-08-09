Севастополь не чекає на переселення пенсіонерів із півночі Росії

Голова Севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заперечує, що обговорював із мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ під час його недавнього візиту до Криму програму з переселення до міста пенсіонерів із Крайньої Півночі Росії.

"З Юрієм Михайловичем ЛУЖКОВИМ ніяких програм із переселення пенсіонерів ми не обговорювали", - сказав САРАТОВ на брифінгу, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ.

В ряді ЗМІ, зокрема на телеканалі "Незалежне телебачення Севастополя", була інформація з посиланням на радника голови Севастопольської МДА Ігоря ЗДОРА про те, що ЛУЖКОВ під час візиту до Севастополя 25 липня обговорював із САРАТОВИМ проект переселення російських пенсіонерів із Крайньої Півночі до Криму.