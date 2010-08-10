Крим готовий оздоровити дітей з Росії, яка постраждала від пожеж
18:00, 10 серпня 2010Крым
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Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок прийняла рішення про організацію безкоштовного відпочинку дітей з постраждалих від пожеж регіонів Росії.
Санаторії півострова готові прийняти до 300 дітей в місяць, починаючи з серпня.
"Я думаю, ми зможемо це робити за рахунок бюджету Криму", - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.
Досягнута попередня домовленість із санаторіями "Сімеїз" (Південний берег Криму), "Чайка" і "Бригантина" (Євпаторія).
ДЖАРТИ не уточнив суму, яку витратить Крим на оздоровлення російських дітей.
Прем`єр автономії доручив мінфіну автономії передбачити фінансування.
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