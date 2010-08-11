СБУ заблокувала офіси людей Тимошенко в Криму (відео)

Співробітники Служби безпеки України заблокували в середу в центрі Сімферополя офіс депутатів Верховної ради від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО та провели там обшук.

«Увірвалася група людей - половина у камуфляжній формі з написами "СБУ", озброєні автоматами і пістолетами, друга половина в штатському, частина - теж зі зброєю. Вони помахали поданням Керченської транспортної прокуратури на проведення обшуку нібито підприємства, що розташоване за цією адресою. Такого підприємства за цією адресою немає», - сказав лідер кримської організації «Батьківщини» СЕНЧЕНКО по телефону УНІАН.

Він уточнив, що до його офісу на вулиці Пушкіна озброєні люди прийшли близько 11-ї години.

За словами СЕНЧЕНКА, вони не допустили в офіс знімальну групу Чорноморської телерадіокомпанії, а також групу бютівців - депутатів кримського парламенту, які приїхали на нараду щодо місцевих виборів. Крім того, до офісу не допущено помічника СЕНЧЕНКА - адвоката.

Депутат повідомив, що тричі телефонував оперативному черговому СБУ для з`єднання з керівництвом спецслужби, але одержав відмову, і чотири рази - черговому кримського управління СБУ з такою самою вимогою, але йому відмовили.

СЕНЧЕНКО зв`язався із заступником прокурора Криму, щоб правоохоронці дали оцінку ситуації, що склалася.

Крім того, сказав він, Контрольно-ревізійне управління в середу почало перевірку в Сімферополі діяльності Чорноморської ТРК, президентом якої є депутат кримського парламенту від БЮТ Тетяна КРАСИКОВА.

«Все це - наїзд влади на опозицію», - сказав СЕНЧЕНКО.

Представник прес-служби кримської «Батьківщини» Володимир ЄГОРОВ повідомив УНІАН, що співробітники СБУ близько 16-ї години залишили будівлю на вулиці Козлова в Сімферополі, де розташовані штаб та громадська приймальня, і яку вони заблокували вранці 11 серпня.

Прес-служби СБУ та КРУ Криму не коментують ситуацію.

Нагадаємо, податкова міліція 6 серпня наклала арешт на майно «Чорноморки».

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