Крим обіцяє братську підтримку Москві та Володимирській області

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ направив телеграму меру Москви Юрієві ЛУЖКОВУ, губернаторам Московської і Володимирської областей Росії Борису ГРОМОВУ і Миколі ВИНОГРАДОВУ з пропозицією організувати в регіоні безплатний відпочинок дітей з постраждалих від пожеж російських територій.

«Зважаючи на відносини дружби, співпраці та взаємодопомоги, що склалися між нашими регіонами, кримський уряд пропонує прийняти вже цього місяця на санаторно-курортне лікування 300 дітей із сімей, які найбільше постраждали від пожеж, за рахунок коштів Автономної республіки Крим», - говориться в урядовій телеграмі.

ДЖАРТИ від імені жителів Криму висловив співчуття громадянам РФ, які постраждали від пожеж.

«Біда, що прийшла до вас, не має громадянства, не знає меж і не розрізняє національності. Ми хочемо, щоб жителі постраждалих регіонів Росії знали - вони не самотні і можуть розраховувати на нашу братську підтримку», - говориться в телеграмі.

Рішення про організацію відпочинку російських дітей Радмін ухвалив 10 серпня.