Кіркоров став почесним громадянином Ялти

Ялтинська міська рада ухвалила рішення про присвоєння російському співакові Філіпу КІРКОРОВУ звання почесного громадянина Ялти, повідомила прес-служба мерії.

«Рішення ухвалене не випадково: восени цього року в Ялті, в концертному залі «Ювілейний», відбудеться сотий концерт співака... Філіп КІРКОРОВ - чи не єдиний відомий співак, хто на свої концерти завжди безплатно запрошує ялтинців - ветеранів війни і праці, представників громадських організацій», - говориться прес-релізі.

Положення про присвоєння звання почесного громадянина було встановлене в Ялті в 1964 році.

Відтоді цим званням було удостоєно 37 чоловік. Серед них - співачка Софія РОТАРУ і актор Михайло Пуговкін.