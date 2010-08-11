Джарти: Крим - невід`ємна частина України, яка рухається до Європи

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявляє, що автономія є невід`ємною частиною України, і розцінює висловлювання політиків про прагнення регіону бути з Росією як бажання набрати бали перед виборами.

«Крим - невід`ємна частина України, яка рухається до Європи. Але при цьому є Росія, яка зрозуміла нам ментально і відкрита для нас. Ми всі - слов`яни, але Крим - не окрема держава, а частина України», - сказав ДЖАРТИ в інтерв`ю газеті «Известия». Відповідаючи на запитання журналіста, як він розцінює заяву «Известиям» першого віце-спікера Криму, співголови всекримського руху «Русскає єдінство» Сергія ЦЕКОВА про те, що Криму краще бути з Росією, ніж з Україною, прем`єр автономії заявив: «Сепаратистські заяви потрібні, тільки щоб набрати бали перед виборами. Що стоїть за словами ”ми з Росією”? Яка програма?».

Разом з тим, за словами ДЖАРТИ, у Партії регіонів, яку він представляє, «прописані відносини з Росією, обумовлені права російської мови».