Лісники евакуюють йогів та інвалідів із лісів Криму

Лісники евакуюють із лісів Криму людей, які відпочивають у наметах на туристичних стоянках, через загрозу виникнення пожеж унаслідок спеки, повідомив керівник Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ.

«Ліквідували наметовий табір у Бахчисарайському районі, біля села Трудолюбівка, де перебували понад 350 осіб, зокрема й іноземці. Також у нас багато перебуває (у лісах) груп дітей, (студентів) вишів, діти-сироти. У неділю евакуювали з (лісу в районі) села Привітне 60 дітей-інвалідів. У Алуштинському регіоні зараз вивозять 200 наметів із туристичної стоянки Аян-Дере. У Білогорському районі евакуювали якихось йогів, близько 50 осіб», - сказав КАЦАЙ на нараді міжвідомчого штабу з недопущення лісових пожеж, що відбулася в середу у Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику.

МНС автономії також евакуює туристів. Так, за словами начальника кримського управління відомства Олександра МАЗІЛІНА, співробітники МНС вивели з лісу людей, які проводили у районі Ангарського перевалу спортивні змагання.