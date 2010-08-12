Троє людей, серед яких дитина, загинули на феодосійській трасі

Троє людей, зокрема дитина, загинуло і одна отримала тяжкі травми в четвер внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Мікроавтобус «КІА» на феодосійській трасі з невідомої причини виїхав на смугу зустрічного руху й врізався у ВАЗ п`ятої моделі.

Троє з чотирьох людей, які перебували в легковику, загинули: 39-річний житель Роздольненського району Криму, 38-річна жінка з Кіровського району автономії та її 10-річна дочка.

У лікарні перебуває 16-річна племінниця загиблої жінки.

Водій мікроавтобуса, 35-річний житель міста Старий Крим, відмовився від медичної допомоги.