Штаб Партії регіонів у Криму очолив перший віце-прем`єр

Рада кримської організації Партії регіонів затвердила першого віце-прем`єра Криму Павла БУРЛАКОВА керівником республіканського виборчого штабу ПР на місцевих виборах.

«Я думаю, він із 1 вересня піде у відпустку і буде займатися підготовкою і проведенням виборчої кампанії Партії регіонів у Криму», - сказав голова уряду Криму, лідер кримських «регіоналів» Василь ДЖАРТИ журналістам після засідання ради парторганізації в Сімферополі.

ПР наразі не сформувала списки для участі у місцевих виборах в регіоні.

За словами ДЖАРТИ, до списків повинні потрапити «лідери громадської думки», які користуються повагою у своєму селі, селищі чи місті, люди, які створили хоча б кілька робочих місць, і ті, хто впевнений в ідеології ПР.

Лідер кримських «регіоналів» зазначив, що виборча програма ПР у Криму буде ґрунтуватися на основі президентської програми Віктора ЯНУКОВИЧА з урахуванням місцевих особливостей.

За словами ДЖАРТИ, Партія регіонів розраховує отримати на виборах, «мінімум, 51% по всій території Криму», щоб мати повноваження і «втілювати в життя» свої задуми.

Верховна Рада Україна призначила місцеві вибори на 31 жовтня. Вони відбудуться за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій.

На цю ж дату кримський парламент призначив свої вибори.