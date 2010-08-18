Командувачу ВМС України призначили першого заступника
16:26, 18 серпня 2010Крым
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Вакансія була незаповнена
Міністр оборони України призначив Сергія ЄЛІСЄЄВА першим заступником командувача Військово-морських сил.
Вакансія була незаповнена кілька місяців після призначення віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА на посаду командувача ВМС, повідомив прес-центр командування українського флоту.
ЄЛІСЄЄВ раніше обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача ВМС.
Міністр призначив на ці посади Юрія ІЛЬЇНА, він раніше обіймав посаду першого заступника начальника штабу ВМС.
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