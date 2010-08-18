Командувачу ВМС України призначили першого заступника

Міністр оборони України призначив Сергія ЄЛІСЄЄВА першим заступником командувача Військово-морських сил.

Вакансія була незаповнена кілька місяців після призначення віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА на посаду командувача ВМС, повідомив прес-центр командування українського флоту.

ЄЛІСЄЄВ раніше обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача ВМС.

Міністр призначив на ці посади Юрія ІЛЬЇНА, він раніше обіймав посаду першого заступника начальника штабу ВМС.