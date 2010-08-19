Найвідоміший в Радянському Союзі дитячий табір святкує 85-річчя

«Артек» - розташований на Південному березі Криму найвідоміший в Радянському Союзі дитячий табір, нині міжнародний дитячий центр - відзначає 85-річчя. Свято триватиме чотири дні.

19 серпня в «Артеку» відбудуться лінійка, костюмований хід, свято Нептуна, свято майстрів «Традиції і ремесла України» з концертною програмою фольклорних колективів, народними іграми, роботою майстерень декоративного розпису, гончарства, вишивки, ткання, писанкарства.

Український плавець, срібний призер Олімпійських ігор Денис СІЛАНТЬЄВ проведе майстер-клас для дітей.

20 серпня відкриється міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Дитяча Нова хвиля-2010».

Прес-служба дитячого центру повідомила, що на адресу оргкомітету надійшло понад 5 тисяч заявок з 16 країн. У фіналі конкурсу в «Артеку» візьмуть участь 15 юних виконавців з 9 країн.

Журі «Дитячої Нової хвилі», до складу якого, зокрема, увійшли співаки Діма БІЛАН, Ані ЛОРАК, АЛСУ, ТІМАТІ, Сергій ЛАЗАРЄВ, Ірина ДУБЦОВА, Віра БРЕЖНЄВА, очолив російський композитор Ігор КРУТОЙ.

Конкурс завершиться 22 серпня нагородженням переможців.

«Артек» чекає на ювілей прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА. Дата візиту уточнюється.

Як повідомлялося, 85 років «Артеку» виповнилося 16 червня. За багаторічною традицією цього дня в його таборах пройшли святкові лінійки. Основні святкові заходи керівництво дитячого центру вирішило провести у серпні.