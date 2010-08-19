Залізниця пустить додаткові поїзди до Криму до дня незалежності

Усі зі столиці до столиці

"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових поїздів в кримському напрямі до дня незалежності України, повідомила прес-служба відомства. Потяг №544/543-289/290 "Сімферополь - Київ" вирушає з Сімферополя 19, 22 серпня, з Києва - 21 та 24. Потяг №544/543-533/534 "Сімферополь - Київ" їде із Сімферополя 18, 21 та 23 серпня, з Києва - 19, 22, 24. Поїзд №290/289-533/534 "Сімферополь - Київ" пустять із Сімферополя 21 серпня. №290/289 "Сімферополь - Київ" призначили із Сімферополя 25, з Києва - 26 серпня. №231/232 "Київ - Сімферополь" пустять з Києва 21, 23, 25 серпня, із Сімферополя - 22, 24, 26.

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