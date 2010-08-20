Москаль цікавиться, чи багато людей добровільно вернули землю в Криму

Депутат Верховної Ради, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій МОСКАЛЬ просить державний комітет України з земельних ресурсів оприлюднити кількість осіб, які звернулись з заявами про повернення незаконно отриманої землі в Криму у державну власність, повідомила прес-служба партії "Народна самооборона".

"Якщо державний комітет не має інформації про те, хто саме розікрав кримську землю, то опозиційний уряд може її надати, з переліком прізвищ та посад тих, хто незаконно отримував землю, площею ділянок та їх місце розташуванням", - сказав МОСКАЛЬ.

Він звернувся з депутатським запитом до голови держкомзему Олега КУЛІНІЧА.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ 3 серпня на нараді з питань стратегічного розвитку автономної республіки закликав всіх, хто незаконно отримав землю в Криму, повернути її добровільно державі.