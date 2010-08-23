Українка і гурт із Вірменії розділили перемогу на дитячій "Новій хвилі"

Українка Вікторія ПЕТРИК і вірменська група «Размік і друзі» розділили перемогу на міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики «Дитяча «Нова хвиля» в старшій групі конкурсантів - з 13 до 15 років, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Переможницею в молодшій групі - з 8 до 12 років - стала Анастасія ПЕТРИК, сестра Вікторії.

Окрім статуеток «Кришталева хвиля», переможці отримали право брати участь в конкурсі «Нова хвиля» для дорослих і спеціальні призи від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - міні-студії для занять вокалом і звукозапису.

Конкурс «Дитяча «Нова Хвиля», що проходив 20-22 серпня в таборі «Артек» в Криму, став наступником конкурсу «Нова хвиля - Junior», який проводився в Москві в 2008 і 2009 роках. Оргкомітет «Дитячої «Нової хвилі» отримав більше 5 тисяч заявок від вокалістів у віці від 8 до 15 років. У півфіналі, що відбувся в Росії, брали участь понад 100 дітей. У фінал пройшли 15 виконавців з 9 країн. Журі «Дитячої «Нової хвилі» очолював російський композитор Ігор КРУТИЙ.

«Ми вже домовилися з організаторами конкурсу, що проводитимемо «Дитячу «Нову хвилю» щорічно - саме в «Артеку» і саме в цей час. Думаю, на конкурсі запалюватимуться нові зірочки, багато його учасників стануть відомими естрадними співаками», - сказав глава кримського уряду Василь ДЖАРТИ, який взяв участь в нагородженні переможців.