Хто потрапив б до Ради у разі виборів найближчим часом (опитування)

До шести політичних сил могли б потрапити до складу Верховної Ради України у разі, якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, такими є дані загальнонаціонального соціологічного опитування Центру імені Разумкова.

За Партію регіонів проголосували б 27,6% виборців, які планують взяти участь у виборах, за БЮТ – 13,7%, за партію «Сильна Україна» – 12,1%, за «Фронт змін» – 5,3%, за Компартію – 3,5%, за ВО «Свобода» – 2,8%.

Водночас 1,8% виборців віддали б свої голоси за Блок Литвина, по 1,2% – за партії «Громадянська позиція» і «Наша Україна».

Натомість такі сили як Блок Черновецького, «Єдиний Центр», «За Україну!», «Народна самооборона», НРУ, ПСПУ, СПУ, УНП, ХДС підтримали б не більше 0,5% респондентів.

За інші політичні сили (яких не було у запропонованому соціологами списку) голосували б 1,7% опитаних, проти всіх – 11,2%, не визначилися – 15,6%.

Як зазначили експерти Центру ім. Разумкова, у травні цього року рівень підтримки провідних політичних сил становив, відповідно: Партії регіонів – 41,5%, БЮТ – 14,9%, «Сильної України» – 9,1%, «Фронту змін» – 4%, КПУ – 3,5%, ВО «Свобода» – 2,8%.

Опитування проводилось 10-15 серпня в усіх регіонах України. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.