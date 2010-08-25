Податкова вилучила катер з "тарілкою" в західному Криму
13:41, 25 серпня 2010Крым
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Туристів катали без ліцензії
Співробітники податкової вилучили моторний катер з надувним атракціоном "тарілка" в приватної фірми, яка катала відпочиваючих в західному Криму без ліцензії, повідомила прес-група управління податкової міліції.
Плавзасіб податківці виявили в сакському селищі в ході операції "Курорт-2010".
Згідно з протоколом, вилучено катер з "тарілкою" на суму більш як 80 тисяч гривень.
Податкова направить матеріали справи до суду для ухвалення рішення відповідно до законодавства.
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