Міністру Тимошенко інкримінують продаж майна міноборони в Криму

Колишньому виконувачу обов’язків міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ інкримінують надання незаконного дозволу на реалізацію цілісного майнового комплексу державного підприємства міністерства оборони „Феодосійський судномеханічний завод”, повідомила прес-служба генеральної прокуратури.

Головним управлінням військових прокуратур шенпрокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно ІВАЩЕНКА.

Встановлено, що він у листопаді минулого року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення вимог статті 19 закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та статті 5 закону „Про приватизацію державного майна” підписав план санації щодо реалізації цілісного майнового комплексу держпідприємства.

Державі спричинено збитків на суму понад 17 млн. грн.

За поданням генпрокуратури ІВАЩЕНКУ 24 серпня обрано запобіжний захід - взяття під варту.