Школярі Севастополя вивчатимуть іноземну мову з першого класу

У Севастополі в 2012-2013 навчальному році у всіх школах з 1-го класу вивчатиметься іноземна мова, повідомив УНІАН представник керівництва управління освіти і науки севастопольської державної адміністрації.

Міністерство освіти і науки підписало для міста індивідуальний експериментальний навчальний план, який відрізняється від типових навчальних планів для початкової школи.

За інформацією співбесідника агентства, перехід на навчання іноземними мовами з 1-го класу в школах Севастополя здійснюватиметься поступово.

У 2010-2011 навчальному році це нововведення торкнеться ще 13 шкіл додатково до п`яти спеціалізованих шкіл, що вже є, в 2011-2012 навчальному році - 30 шкіл (це майже половина всіх шкіл міста), а в 2012-2013 навчальному році - всіх севастопольських шкіл.