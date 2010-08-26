ЦВК затвердила форму та колір бюлетенів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія затвердила форму та колір бюлетенів для голосування на виборах депутатів Верховної ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня, повідомила прес-служба ЦВК.

Бюлетені у виборчому окрузі повинні бути однаковими за розміром, надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші, з текстовою частиною лише з одного боку.

Колір буде блакитним в багатомандатному виборчому окрузі та світло-бірюзовим - в одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Верховної ради Криму, обласної та севастопольської міської рад; світло-зеленим - в багатомандатному виборчому окрузі та світло-коричневим в одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів районної, районної в місті ради.

Світло-жовтого кольору бюлетені будуть в багатомандатному виборчому окрузі та світло-оранжевого - в одномандатних мажоритарних округах з виборів депутатів міської ради.

Світло-рожевого кольору - в одномандатному виборчому окрузі з виборів міського, селищного, сільського голови.

Бюлетені білого кольору зроблять в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів селищної, сільської ради; світло-фіолетового - в багатомандатному виборчому окрузі.

Бюлетені кремового кольору будуть в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради міст, що входять до складу іншого міста; світло-сірого - в одномандатному виборчому окрузі з виборів голови для сіл, селищ, міст, що входять до складу іншого міста.

ЦВК затвердила також порядок реєстрації спостерігачів на виборах від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій.