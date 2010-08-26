Янукович хоче бачити менше представників кримських татар

Президент Віктор Янукович скоротив персональний склад Ради представників кримськотатарського народу з 33 до 19 осіб, повідомляє Українська правда.

Указ розміщено на сайті президента.

В оновлений склад Ради увійшли представники меджлісу на чолі з лідером Мустафою Джемилєвим, активісти організації "Міллі Фірка", зокрема, Васві Абдураїмов.

Також в списку фігурує екс-віце-прем`єр Криму Лентун Безазієв, представник партії мусульман Криму Садик Берберов, головний редактор кримськотатарської газети "Голос Криму" Ельдар Сеітбекіров, політик Едіп Гафаров.

Крім того, своїм указом Янукович пропонує затверджувати персональний склад Ради не за поданням її глави, а за поданням особисто президента.