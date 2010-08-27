Міліціонер отримав 9 років за смертельне побиття затриманого

Суд засудив до дев`яти років ув’язнення працівника міліції за побиття влітку минулого року в Євпаторії затриманого місцевого жителя, яке призвело до його смерті, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Потерпілий помер у себе вдома після кількох годин перебування в Євпаторійському райвідділі міліції, де інспектор чергової частини бив затриманого і знущався з нього», - йдеться в прес-релізі.

Залізничний районний суд Сімферополя визнав міліціонера винним у скоєнні злочинів, передбачених статтями «перевищення службових повноважень» і «навмисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого» кримінального кодексу.

Суд прийняв рішення позбавити колишнього працівника МВС права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки і звання «лейтенант міліції».