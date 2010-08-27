Керівники шкіл відповідатимуть за продаж фаст-фуду

Міністерство освіти та науки України попереджає керівників навчальних закладів про відповідальність за продаж у школах продуктів харчування типу «фаст-фуд», передає УНІАН.

«Ми провели спільну нараду, потім селекторну нараду з міністерством охорони здоров’я і дійшли висновку, що ми не дозволимо в цьому році в шкільних їдальнях і шкільних буфетах продавати так звані продукти "фаст-фуду"», - сказав міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК на прес-конференції.

Він заявив, що в обласних бюджетах передбачено достатньо коштів на організацію харчування у школах.

«Ми будемо моніторити цю ситуацію, і в кожному конкретному випадку будемо конкретно реагувати на порушення», - сказав ТАБАЧНИК.

Рішення щодо заборони реалізації в школах чіпсів та газованих напоїв було прийнято Кабінетом міністрів ще 2006-го року. Утім, за словами чиновників, постанови уряду дотримуються не усі.