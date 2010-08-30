Суд відмінив примусову оренду банком приміщень санаторію на ПБК
16:37, 30 серпня 2010Крым
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Справу направлено на новий розгляд
Вищий господарський суд України відмінив рішення суду першої інстанції, який змусив Фонд майна Криму віддати в оренду приміщення санаторію ”Гурзуфський” у Великій Ялті під розміщення відділення комерційного банку, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
”Касаційна інстанція підтвердила докази наглядового відомства про порушення норм закону при винесенні постанови на користь банкірів”, - йдеться в прес-релізі.
Справу направлено на новий розгляд.
Санаторій ”Гурзуфський” розташований на Південному березі Криму.
Профіль оздоровниці - лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної і нервової систем, органів дихання нетуберкульозного характеру.
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