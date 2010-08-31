Зміни до закону не вплинуть на результати виборів у Севастополі

Заступник голови севастопольської міськради Петро КУДРЯШОВ вважає, що внесені 30 серпня зміни до закону про місцеві вибори суттєво не вплинуть на результати виборів у Севастополі і на існуючу конфігурацію політичних сил в місцевих органах влади міста.

«Вони (зміни) дійсно демократичніші. Стосовно, насамперед, саме місцевих рад, те, що дозволено політичним партіям, що реєструвалися менше ніж за рік до початку виборів, брати участь у виборах» - сказав заступник голови міськради в інтерв`ю журналістам.

«Безперечно, дрібні політичні партії, або нові, якщо вони серйозно, так би мовити, вважають, висловлюють якісь інтереси населення, вони одержать певні голоси. Більше того, найголовніша зміна, яка була прийнята, - введення 50% мажоритарної системи - вона вже дає право практично всім іншим брати активну участь у виборах», - додав КУДРЯШОВ.