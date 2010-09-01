Прокуратура порушила 40 справ через використання 2 тисяч га

Прокуратура Криму за сім місяців цього року порушила 41 кримінальну справу за фактами незаконного виділення й використання понад 2 тисяч гектарів землі, чим державі був завдано збитків на суму 50 млн. грн., повідомила її прес-служба.

«У ході перевірок дотримання земельного законодавства в автономії наглядове відомство виявило 41 факт порушень, на які реагувала кримінально-правовим шляхом. Предметом незаконного розпорядження й використання стали понад 2 тис. га кримської землі. На вимогу прокуратури зворотний хід було дано 760 незаконним рішенням органів влади, місцевого самоврядування й контролюючих органів, якими вирішувалася доля ще 300 га землі», - йдеться в прес-релізі.

Об`єктом посягань часто стають найбільш цінні землі - природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення, зазначили в прокуратурі.