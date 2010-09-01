Знання української мови не є головним для міліціонера - шеф МВС

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ переконаний, що ще недосконало оволодів українською мовою, виконуючи доручення президента у двохмісячний термін вивчити її, але вважає, що це не є головним у роботі міліції.

“Я вже казав про те, що я вивчав українську мову у школі, тому якась база у мене була. Все оточення спілкувалося українською мовою, всі наради проводимо українською мовою. Я, звичайно, вважаю, що вона недосконала... Я вважаю, що це не саме основне у роботі міліції - знання мови. Це однозначно”, - сказав МОГИЛЬОВ журналістам у Києві.

На запитання, яку книгу він читав українською мовою, міністр відповів: “Я вивчав слова, окремі слова, набирав словарний запас українських слів”.