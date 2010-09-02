Кримський єдиний дозвільний центр відкрився в Сімферополі
18:01, 02 вересня 2010Крым
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Підприємцям видаватимуть 80 документів
Республіканський єдиний дозвільний центр (ЄРЦ), в якому бажаючі розпочати підприємницьку діяльність зможуть отримати необхідні документи за спрощеною схемою, відкрився в четвер в Сімферополі, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.
26 дозвільних органів видаватимуть підприємцям 86 видів документів.
Послуги центру - безкоштовні.
Частину витрат на створення ЄРЦ взяло на себе Агентство США з міжнародного розвитку.
Дозвільний центр розташований в будівлі сімферопольської міської ради.
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