Кримський єдиний дозвільний центр відкрився в Сімферополі

18:01, 02 вересня 2010
Крым
0 0

Підприємцям видаватимуть 80 документів

Республіканський єдиний дозвільний центр (ЄРЦ), в якому бажаючі розпочати підприємницьку діяльність зможуть отримати необхідні документи за спрощеною схемою, відкрився в четвер в Сімферополі, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму. 

26 дозвільних органів видаватимуть підприємцям 86 видів документів. 

Послуги центру - безкоштовні. 

Частину витрат на створення ЄРЦ взяло на себе Агентство США з міжнародного розвитку. 

Дозвільний центр розташований в будівлі сімферопольської міської ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter