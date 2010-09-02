Кримський єдиний дозвільний центр відкрився в Сімферополі

Республіканський єдиний дозвільний центр (ЄРЦ), в якому бажаючі розпочати підприємницьку діяльність зможуть отримати необхідні документи за спрощеною схемою, відкрився в четвер в Сімферополі, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

26 дозвільних органів видаватимуть підприємцям 86 видів документів.

Послуги центру - безкоштовні.

Частину витрат на створення ЄРЦ взяло на себе Агентство США з міжнародного розвитку.

Дозвільний центр розташований в будівлі сімферопольської міської ради.