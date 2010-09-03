Українка привезла 3,5 тис. діамантів з Туреччини до Криму
08:39, 03 вересня 2010Крым
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Партію контрабанди вилучили
Співробітники прикордонної служби та служби безпеки вилучили близько трьох з половиною тисяч оброблених діамантів у жінки, яка привезла їх поза митним контролем з Туреччини до Криму, повідомила прес-служба СБУ, не уточнивши дату події.
"В аеропорту "Сімферополь" у ході спільної операції була затримана рекордна партія контрабанди діамантів. Коштовне каміння у маленькому пакунку привезла громадянка України, яка прибула рейсом "Стамбул-Сімферополь", - йдеться в прес-реліз.
За даними спецслужби, власниця діамантів пов’язана з мережею ювелірних магазинів Криму.
Вартість каміння встановить експертиза. Після її завершення буде порушено кримінальну справу.
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