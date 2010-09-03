Українка привезла 3,5 тис. діамантів з Туреччини до Криму

Співробітники прикордонної служби та служби безпеки вилучили близько трьох з половиною тисяч оброблених діамантів у жінки, яка привезла їх поза митним контролем з Туреччини до Криму, повідомила прес-служба СБУ, не уточнивши дату події.

"В аеропорту "Сімферополь" у ході спільної операції була затримана рекордна партія контрабанди діамантів. Коштовне каміння у маленькому пакунку привезла громадянка України, яка прибула рейсом "Стамбул-Сімферополь", - йдеться в прес-реліз.

За даними спецслужби, власниця діамантів пов’язана з мережею ювелірних магазинів Криму.

Вартість каміння встановить експертиза. Після її завершення буде порушено кримінальну справу.