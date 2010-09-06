У кримських лісах зберігається висока пожежонебезпека
10:42, 06 вересня 2010Крым
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Повідомлення МНС
Кримське управління міністерства з надзвичайних ситуацій продовжило до п`ятниці оголошене раніше попередження у зв`язку з високою пожежонебезпекою в лісах регіону.
«По 10 вересня в лісах Криму місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека», - говориться в прес-релізі управління.
Нагадаємо, раніше оперативний штаб Криму з мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з пожежною безпекою, переніс відкриття мисливського сезону в автономії на невизначений термін.
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