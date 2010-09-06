"Російська єдність" про формування виборчкому Криму: безсовісна дія

Представники проросійських політичних сил Криму були навмисно не допущені до участі у жеребкуванні з формування виборчої комісії автономії, заявив перший віце-спікер кримського парламенту, співголова всекримського руху "Російська єдність" Сергій ЦЕКОВ.

"Це абсолютно безсовісна дія. Подання на три місця від непарламентських політсил подали 36 зареєстрованих в автономії партій. З цього числа 26 партій за надуманими приводами були виключені з жеребкування. Зокрема - партії, які стоять на захисті прав росіян і російськокультурних кримчан. Це "Російський блок", "Слов`янська партія" і "Авангард", яка зараз перетвориться на партію "Російська єдність", - цитує ЦЕКОВА прес-служба руху.

"Були виключені з жеребкування партії, які перебувають в опозиції до Партії регіонів і до нинішньої влади. Нам ніяких зауважень з приводу неправильно оформлених документів пред`явлено не було", - додав співголова "Російської єдності".

Парламент Криму на сесії 6 вересня затвердив склад виборчкому. До нього увійшли 18 осіб. Комісію очолив представник Партії регіонів.

Представники ПР вважають, що виборчком сформовано "виключно на принципах, що забезпечують чесне і прозоре проведення на території Криму виборів до місцевих органів влади усіх рівнів".

Вибори до місцевих рад пройдуть в Україні 31 жовтня.