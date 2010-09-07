Двоє людей загинули в Криму при зіткненні легковика і вантажівки

Аварія на дорозі Сімферополь-Євпаторія

Двоє людей загинули в результаті лобового зіткнення вантажного і легкового автомобілів у західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС Iнформація про аварію в Сакському районі на дорозі Сімферополь - Євпаторія надійшла вранці у вівторок. Зіткнулися КамАЗ і ВАЗ десятої моделі. В ДТП загинули водій і пасажирка легковика.

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