Двоє людей загинули в Криму при зіткненні легковика і вантажівки

11:00, 07 вересня 2010
Крым
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Аварія на дорозі Сімферополь-Євпаторія

Двоє людей загинули в результаті лобового зіткнення вантажного і легкового автомобілів у західному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС

Iнформація про аварію в Сакському районі на дорозі Сімферополь - Євпаторія надійшла вранці у вівторок.

Зіткнулися КамАЗ і ВАЗ десятої моделі.

В ДТП загинули водій і пасажирка легковика.

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