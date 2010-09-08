Штраф за самобудову на ПБК занизили більш ніж у 400 разів

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом заниження більш ніж у 400 разів штрафу за самовільне зведення кліматопавільйонів у селищі Лівадія на південному березі Криму.

Підозрюваними у справі, порушеній за статтями «зловживання службовим становищем» і «посадова фальсифікація» кримінального кодексу, є посадовці приватної фірми і чиновники державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, повідомила прокуратура Криму.

«Перші занизили вартість самовільно зведених кліматопавільйонів, а другі погодилися, що на дві третини готові три будинки в сім поверхів оцінюються в 24 тис. грн., тоді як, згідно з експертними даними, самобуди потягнули на 11 млн. грн. Таким чином, у 400 разів був незаконно занижений штраф за самовільне будівництво, який згідно із законом має становити 50% вартості виконаних робіт», - йдеться в прес-релізі.

Ведеться слідство.