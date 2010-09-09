Директор ялтинського зоопарку балотуватиметься в мери

Директор приватного зоопарку «Казка» Олег ЗУБКОВ має намір висунути свою кандидатуру на пост мера Ялти на виборах 31 жовтня.

«Я - людина, яка може робити глобальні проекти за малих ресурсів. Я вважаю своїм обов`язком запропонувати жителям Ялти свою кандидатуру. Я готовий, якщо вона буде підтримана, витратити п`ять років на місто і розв`язати його головні проблеми», - сказав ЗУБКОВ на прес-конференції у Сімферополі.

За словами директора звіринцю, найімовірніше, він балотуватиметься у мери Ялти від руху «Російська єдність», який зараз перетворюється на партію, оскільки йому «як російській людині» близькі ідеї цієї організації.

ЗУБКОВ, який є депутатом кримського парламенту з фракції Блоку Юлії Тимошенко, відзначив, що він не вступав до лав партії «Батьківщина», а співробітничав з лідером парторганізації Андрієм СЕНЧЕНКОМ.

«Я не був членом партії. Я працював з Андрієм СЕНЧЕНКОМ і дуже задоволений співпрацею. Просто так склалося зараз, що я не йду з БЮТом на цих виборах. Я сказав йому (СЕНЧЕНКУ) про це ще два роки тому», - заявив директор зоопарку.

ЗУБКОВ очікує на жорстку передвиборну боротьбу. Він заявляє про готовність до неї і не виключає використання нещодавно придбаної броньованої розвідувально-дозорної машини.

«Кампанія обіцяє бути короткою, однак гострої. Я бачу, що потрібно на нижній дорозі і по Ялті проїхатися на БРДМі з гаслами, з прапорами, з музикою і розповісти все, що думаю про стан Ялти», - сказав директор «Казки».

Крім того, відзначив ЗУБКОВ, машина стане у нагоді у сафарі-парку, який він створює в Білогірському районі.

ЗУБКОВ створив зоопарк 15 років тому. Зараз в ньому живуть понад тисяча тварин і птахів, багато - рідкісних видів.