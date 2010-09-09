Севастопольський порт відновив перевалку транзитних вантажів

Севастопольський морський торговельний порт відновив перевалку транзитних вантажів, повідомила прес-служба мінтрансзв`язку України.

"Вперше з початку року порт провів перевалку транзитних вантажів", - йдеться в прес-релізі.

До перевантажувального комплексу №2 на 56-му причалі в Малому Інкермані 8 вересня пришвартовувалося суховантажне судно Eldore III, яке прямує з Росії до Болгарії. Воно взяло на борт 11,3 тис. тонн транзитного вантажу.

Договір про перевалку вантажу адміністрація порту підписала в серпні.

Об`єми, на які порт планує вийти в жовтні, - перевалка 40 тис. тонн.