Крим вшанував пам`ять полеглих у Східній війні

Покладаннями квітів і панахидами вшанував Крим у четвер пам`ять воїнів, полеглих у Східній (Кримській) війні 1853-1856 років, повідомив прес-центр кримського парламенту.

Кримська війна - війна між Росією і коаліцією країн у складі Туреччини, Великобританії, Франції і Сардинського королівства. Вона була викликана зіткненням інтересів у басейні Чорного моря, на Кавказі і Балканах. Найбільшої напруги бойові дії досягли на кримському півострові.

У Сімферополі чиновники і громадськість поклали вінки і квіти до Долгоруковського обеліску, після - до меморіалу на Братському кладовищі. На кладовищі поховано понад 36 тисяч воїнів - учасників Кримської війни. Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР відслужив панахиду за загиблими. Відбувся мітинг-реквієм. Присутні вшанували пам`ять полеглих хвилиною мовчання.

Заходи продовжилися на братському кладовищі в Севастополі і біля меморіалу Альмінської битви в бахчисарайському селі Віліне. До обеліска на Альмінському полі лягли квіти. Відбулося освячення каплиці, збудованої на честь загиблих російських воїнів.

В середу, 8 вересня, в селах Залізнодорожне і Тургенєвка Бахчисарайского району, в яких знаходилися військові госпіталі, що приймали поранених із Севастополя, Альми та Інкермана, встановили пам`ятні дошки.