Школярі масово отруїлися в Криму (фото)

Причиною отруєння 58 учнів євпаторійської школи №12, ймовірно, став непропечений макаронник, повідомив головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

"Причиною масового отруєння є порушення технології приготування їжі. Макаронник з м`ясом, з яйцями не дотримали", - сказав він журналістам у Євпаторії.

Учні 1-4 класів, які відвідували групу продовженого дня, потрапили до лікарні 10 вересня з попереднім діагнозом "бактеріальна кишкова інфекція".

46 дітей перебувають у задовільному стані, стан ще 12 оцінюється як середньої тяжкості.

"У понеділок-вівторок почнеться масова виписка", - сказав головний санлікар.

Точну причину отруєння медики назвуть за 2-3 дні після того, як отримають результати досліджень.

"По посівах ми бачимо, що це не дизентерія, не сальмонельоз", - сказав РИЖЕНКО.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею "неналежне виконання зобов`язань щодо охорони життя та здоров`я дітей" кримінального кодексу України.