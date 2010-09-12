Число дітей, які отруїлися у шкільній їдальні Євпаторії, зросло до 63-х

Число госпіталізованих до лікарні 10-11 вересня дітей, що отруїлися в їдальні школи № 12 в Євпаторії, збільшилося до 63, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Діти - віком від 6 до 10 років», - йдеться у прес-релізі.

За даними на ранок 11 вересня, у лікарні з попереднім діагнозом «бактерійна кишкова інфекція» перебували 58 школярів, які відвідували групу продовженого дня.

Головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО назвав ймовірною причиною отруєння порушення кухарями технології приготування їжі - запіканки з макаронами, м`ясом і яйцями.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охороні життя і здоров`я неповнолітніх».

Враховуючи поліпшення стану здоров`я дітей, які госпіталізовані у п`ятницю до медустанови, прогнозується виписка із стаціонару у понеділок, 13 вересня.

За інформацією МНС України, у шкільній їдальні харчувалися 167 учнів.