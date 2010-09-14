Суд визнав неправомірним відчуження 0,15 га у "Лівадії"

Повідомляє прокуратура

Вищий господарський суд України відмінив рішення суду апеляційної інстанції про визнання правомірним відчуження Лівадійською селищною радою 0,15 га землі державного виноробного підприємства «Лівадія», повідомила прес-служба прокуратури Криму. «Касаційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства і залишила в силі рішення господарського суду Криму за позовом прокурора, який визнав незаконним припинення права користування землею держпідприємства», - йдеться у прес-релізі. Селищна рада припинила право користування 0,15 га два роки тому. Навесні нинішнього року госпсуд Криму визнав такі дії неправомірними, а апеляційна інстанція - законними. «Лівадія» входить до структури національного виробничо-аграрного об`єднання «Массандра».

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