Суд визнав неправомірним відчуження 0,15 га у "Лівадії"

19:32, 14 вересня 2010
Крым
0 0

Повідомляє прокуратура

Колекційне вино в одному з винних погребів Національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра» в Ялті Вищий господарський суд України відмінив рішення суду апеляційної інстанції про визнання правомірним відчуження Лівадійською селищною радою 0,15 га землі державного виноробного підприємства «Лівадія», повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Касаційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства і залишила в силі рішення господарського суду Криму за позовом прокурора, який визнав незаконним припинення права користування землею держпідприємства», - йдеться у прес-релізі.

Селищна рада припинила право користування 0,15 га два роки тому.

Навесні нинішнього року госпсуд Криму визнав такі дії неправомірними, а апеляційна інстанція - законними.

«Лівадія» входить до структури національного виробничо-аграрного об`єднання «Массандра».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter