Прокуратура порушила 2 справи через відчуження 1,1 га землі санаторіїв

Прокуратура Алушти порушила 2 кримінальні справи за фактами незаконного відчуження 1,1 гектара земель двох санаторіїв закритого акціонерного товариства «Укрпрофздравниця» в Професорському куточку, що завдало 900 тис. грн. збитків.

«Перевіркою встановлено, що земельні ділянки двох санаторіїв відчужені посадовцями здравниць з перевищенням повноважень», - йдеться в повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Справи порушені за статтею «перевищення повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки». Ведеться слідство.

Раніше прокуратура Криму порушила справу за фактом незаконного вилучення 33 га землі в Гаспрі, які належать трьом санаторіям ЗАТ «Укрпрофздравниця» і оцінюються в 67,4 млн. грн. Під підозрою посадовці Гаспринської селищної ради.

Прокуратура Ялти порушила справу стосовно посадовців санаторію в селищі Гаспра, які підписали відмову від земділянки площею 0,3 га на користь приватної особи, котра бажала поряд з корпусами здравниці спорудити власний оздоровчий комплекс. Працівники санаторію не погодили свої дії з правлінням «Укрпрофздравниці», чиїм дочірним підприємством є здравниця.