Кримські татари просять Януковича дати аеропорту ім’я Султана

Делегати національного з’їзду кримських татар - курултаю - просять вищих керівників України сприяти присвоєнню імені двічі героя Радянського Союзу, військового льотчика, льотчика-випробувача Амет-Хана Султана міжнародному аеропорту «Сімферополь» з нагоди 90-річчя від дня його народження.

90 років від дня народження Султана виповнюється 20 жовтня. Він є уродженцем Алупки. Учасник Великої Вітчизняної війни здійснив 603 бойових вильотів, у 130 повітряних боях особисто збив 30 літаків супротивника і 19 - в групових повітряних боях. За бойові заслуги двічі нагороджений золотою зіркою Героя Радянського Союзу.

Після війни Султан провів випробувальні польоти більш ніж 170 літаків та літальних апаратів. Здійснював польоти зі створенням умов невагомості для тренування перших космонавтів. Лауреат державної премії СРСР, заслужений льотчик-випробувач СРСР.

Султан загинув у 1971 році при здійсненні чергового випробувального польоту. Похований у Москві.

«Своєю вдалістю, геройством, чесністю та безкомпромісністю, стремлінням до справедливості, безмежною синовією любов’ю до рідної землі Амет-Хан Султан заслужив на високу пошану та вдячність суспільства та української держави. Напередодні 90-річчя з дня народження славетного героя широка громадськість Криму, його співвітчизники, багато хто з яких особисто виборював разом з Амет-Ханом дорогу до справедливості, а також численні побратими та учні - професійні льотчики з різних країн, яким він відкрив дорогу у небо, направили чисельні звернення до органів державної влади України та Автономної республіки Крим з проханням присвоїти ім’я двічі героя Радянського Союзу аеропорту «Сімферополь». На жаль, прийняття рішення з боку уповноважених для цього органів державної влади невиправдано затягнулося», - йдеться в зверненні, яке лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ направив президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ, спікерові Володимиру ЛИТВИНУ та прем’єрові Миколі АЗАРОВУ.