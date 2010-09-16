Куніцин каже, що він ніяких земель Чорноморського флоту не роздавав

Постійний представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН називає брехливою інформацію про передачу ним у приватне користування частини земель, що перебувають в оренді у Чорноморського флоту Росії на півострові, коли він був головою Севастопольської державної адміністрації.

Ряд Інтернет-видань у середу повідомили, що адміністрація КУНІЦИНА передала приватникам 400 га орендованих РФ земель в Севастополі - 10% загальної площі, ринкова вартість яких доходить до 500 млн. доларів.

«Усі звинувачення на мою адресу, на адресу адміністрації, яку я очолював з 2006 по 2010 роки, безпідставні. Ми знаємо, хто стоїть за цією черговою провокацією. Жалкую, що деякі ЗМІ були просто брудно використані для розповсюдження наклепу. Офіційно заявляю: ніяких земель Чорноморського флоту ми «не роздавали», - цитує КУНІЦИНА прес-служба представництва президента в Криму.

Екс-голова севастопольської адміністрації назвав те, що відбувається, «хвилею чорного піару».

«Всі звинувачення бездоказові, голослівні, абсурдні. І відповідати за них і наклепникам, і «замовникам» доведеться», - пообіцяв КУНІЦИН.

«У пресі фігурує Ігор СІЗОВ. Представляється «експертом комісії з перевірки законності земельних розпоряджень»…Цей СІЗОВ зараз «на передовій»: мало не головний «борець за правду» і «викривач КУНІЦИНА». Цю людину з ганьбою було звільнено з посади начальника Головного управління земельних ресурсів в Севастополі. На підставі перевірок прокуратури, Ради національної безпеки і оборони України, Держкомзему. Зараз він, як я розумію, намагається знову обійняти цю посаду. Вивалює в ЗМІ якісь документи, робить жахливі висновки. З його легкої руки «Україна розікрала землі Чорноморського флоту». Повна маячня», - сказав КУНІЦИН.

Він також назвав абсурдним висновки преси про невиконання Україною міжнародних зобов`язань щодо ЧФ РФ.

«Країна (саме країна!) звинувачується у «розкраданні» російських земель, йдеться про участь у «махінаціях» недавнього командувача Чорноморським флотом РФ адмірала КЛЕЦКОВА. Мало того, справа доходить до звинувачень у «злочинній змові» МЗС України і Росії. І це робиться напередодні візиту до Москви прем`єра України і президента нашої країни. Більшої дискредитації України на міжнародній арені представити складно», - сказав постійний представник.

КУНІЦИН заявив, що не розуміє, як можна робити якісь висновки про землі ЧФ РФ, коли ще не доведена до кінця інвентаризація всіх земель і об`єктів, які Росія орендує у України.